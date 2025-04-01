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1 апреля, 11:07

Аморим прокомментировал выступления Рашфорда в «Астон Вилле»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал игру Маркуса Рашфорда, который сейчас находится в аренде в «Астон Вилле».

«Я отлично знаю Маркуса, и всем очевидно, насколько он талантлив. Я уже говорил об этом — он игрок топ-уровня, если проявит характер. Поэтому его нынешние выступления меня не удивляют. То, что он находит свою игру в аренде, уже хороший знак для нас», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Рашфорд присоединился к «Астон Вилле» в зимнее трансферное окно. За это время нападающий провел за бирмингемский клуб 10 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 голевыми передачами. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года.

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Рубен Аморим
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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