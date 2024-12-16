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Аморим: «Мы многое меняем в «МЮ» — значит нужно повысить стандарты»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после победы в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1) рассказал, на что обращает внимание при работе с командой.

«Для меня важно все: работа на тренировках, игра, то, как игроки одеваются, едят, общаются с товарищами по команде. Мы находимся в начале чего-то нового и многое меняем в «МЮ», многие люди потеряли работу в клубе — значит нужно повысить стандарты. Сегодня мы доказали, что можем побеждать вне зависимости от состава, при условии хорошей командной работы», — цитирует Аморима BBC Sports.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии

Источник: BBC Sport
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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