Аморим: «Мы многое меняем в «МЮ» — значит нужно повысить стандарты»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после победы в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1) рассказал, на что обращает внимание при работе с командой.

«Для меня важно все: работа на тренировках, игра, то, как игроки одеваются, едят, общаются с товарищами по команде. Мы находимся в начале чего-то нового и многое меняем в «МЮ», многие люди потеряли работу в клубе — значит нужно повысить стандарты. Сегодня мы доказали, что можем побеждать вне зависимости от состава, при условии хорошей командной работы», — цитирует Аморима BBC Sports.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии