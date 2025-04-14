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14 апреля, 10:15

Аморим: «Мы допустили слишком много ошибок»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим разобрал разгромное поражение от «Ньюкасла» (1:4) в 32-м туре АПЛ.

«У нас был первый хороший шанс, но мы не воспользовались им. У них тоже появилась возможность — и они забили. После этого они взяли игру под контроль. Мы продолжали ошибаться, давая «Ньюкаслу» уверенность и голы. Во втором тайме нам было особенно тяжело».

Аморим подчеркнул, что проблема — в системных просчетах всей команды, а не отдельных игроков: «Когда ты так часто ошибаешься в важных матчах, соперник получает преимущество. Мы забили ответный мяч, но не смогли переломить ход игры. «Ньюкасл» сегодня был сильнее, это факт», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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Рубен Аморим
ФК Манчестер Юнайтед
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