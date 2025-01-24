Аморим разочарован бездействием «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим недоволен отсутствием усиления в зимнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

Источник предполагает, что 39-летний португалец не был полностью осведомлен о финансовых проблемах «МЮ», когда принимал предложение манкунианцев, хотя в клубе утверждают, что ему предоставили всю информацию о состоянии бюджета.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала семь побед, дважды сыграла вничью и уступила в семи встречах.