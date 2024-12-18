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Аморим — о будущем Рэшфорда: «Эта ситуация не влияет на команду»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал, как информация о возможном уходе форварда Маркуса Рэшфорда влияет на команду.

«Футболисты гораздо проще. Игроки сосредоточены на работе. Я сам был футболистом, и мы немного эгоистичны. Эта ситуация даже не влияет на команду», — цитирует тренера Sky Sports.

Ранее Рэшфорд заявил, что готов к новому вызову.

27-летний англичанин, который является воспитанником «Манчестер Юнайтед», забил 138 голов в 426 матчах за клуб с момента своего дебюта в 2016 году.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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