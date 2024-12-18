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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал, как информация о возможном уходе форварда Маркуса Рэшфорда влияет на команду.
«Футболисты гораздо проще. Игроки сосредоточены на работе. Я сам был футболистом, и мы немного эгоистичны. Эта ситуация даже не влияет на команду», — цитирует тренера Sky Sports.
Ранее Рэшфорд заявил, что готов к новому вызову.
27-летний англичанин, который является воспитанником «Манчестер Юнайтед», забил 138 голов в 426 матчах за клуб с момента своего дебюта в 2016 году.