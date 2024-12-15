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Аморим заявил, что у «МЮ» проблем больше, чем у «Сити»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Сити».

Манкунианское дерби состоится в воскресенье, 15 декабря в рамках 17-го тура АПЛ. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«Горожане» одержали лишь одну победу в последних 10 играх во всех , при этом потерпев пять поражений подряд.

«Они настолько хороши в своем деле, что могут изменить ситуацию в любой момент. Это очень сильная команда, которая много лет работала вместе. Они много выиграли, хотя и много проиграли. У нас есть более серьезные проблемы, потому что мы работаем над простыми вещами, но хотим побеждать, как «Манчестер Сити».

Это игра, в которой обе команды не переживают величайший момент сезона, но это всегда дерби, и мы хотим победить», — цитирует Аморима Sky Sports.

Также португалец обратил внимание на трудности, с которыми приходится сталкиваться тренеру, назначенному по ходу сезона.

«Ты должен знакомиться со своими игроками во время предсезонной подготовки, но я делаю это в рамках соревнований. Тебя всегда ждут сюрпризы — как в хорошем, так и в плохом смысле.

Я уже знаю, что это большая работа, она займет время. Забудьте обо мне как о тренере — клубу нужно время. Это важная вещь, которую должен понять каждый, и мы должны сосредоточиться на каждой детали. Не только на результате, мы хотим победить, но нам нужно многое улучшить», — добавил специалист.

Аморим возглавил «МЮ» 1 ноября. Под его руководством команда провела 9 матчей во всех турнирах, одержав 5 побед.

Источник: Sky Sports
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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