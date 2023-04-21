Анчелотти — о «Манчестер Сити»: «Они немного изменились и по-прежнему очень сильны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о стиле игры «Манчестер Сити».

Мадридский клуб сыграет против «горожан» в полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

«Они немного изменились и по-прежнему очень сильны. Холанн регулярно забивает голы, это его работа и он делает ее добросовестно. «Сити» может играть по-разному. Как и «Реал». Не думаю, что «Сити» стал более прямолинейным. И они не меняли свой стиль кардинально. Да, когда у вас появляется такой форварда, вы немного меняетесь. Но у «Сити» по-прежнему гибкая философия, они способны презентовать целый ряд вариаций. Они могут отталкиваться от чистого владения, могут играть на встречных курсах с резкими переходами в атаку и так далее», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Первая встреча команд в матче 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 9 мая в Мадриде. Начало — 22.00 мск. Ответный матч пройдет в Манчестере 17 мая.