Андони Ираола назначен новым тренером «Борнмута»

Испанский специалист Андони Ираола назначен новым тренером «Борнмута», сообщает пресс-служба команды.

Ранее испанец работал в «Райо Вальекано», «Мирандесе» и «АЕК Ларнаке». Он подписал двухлетний контракт с английской командой.

Сегодня, 19 июня, стало известно, что «Борнмут» отправил в отставку главного тренера О'Нила.

40-летний специалист временно возглавил команду 30 августа 2022 года после отставки Скотта Паркера. Он был утвержден в должности главного тренера 27 ноября.

Под его руководством команда осталась в АПЛ, завершив сезон на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.