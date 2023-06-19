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Англия

Сегодня, 17:16

Андони Ираола назначен новым тренером «Борнмута»

Виталий Косик
Корреспондент
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Испанский специалист Андони Ираола назначен новым тренером «Борнмута», сообщает пресс-служба команды.

Ранее испанец работал в «Райо Вальекано», «Мирандесе» и «АЕК Ларнаке». Он подписал двухлетний контракт с английской командой.

Сегодня, 19 июня, стало известно, что «Борнмут» отправил в отставку главного тренера О'Нила.

40-летний специалист временно возглавил команду 30 августа 2022 года после отставки Скотта Паркера. Он был утвержден в должности главного тренера 27 ноября.

Под его руководством команда осталась в АПЛ, завершив сезон на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Источник: ФК «Борнмут»
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