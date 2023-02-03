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Сегодня, 09:44

Андре Айю уверен, что «Ноттингем Форест» останется в АПЛ

Мария Гусева
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Новичок «Ноттингем Форест» Андрей Айю признался, что рад подписанию контракта с английским клубом. 33-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента.

«Это прекрасное чувство — подписать контракт с «Ноттингем Форест». Я знаю, насколько велик этот клуб, и знаю, как много он значит для города и болельщиков. Всегда было трудно, когда я играл против «Фореста». Тренер Стив Купер очень хорошо меня знает и знает, как работать со мной как на поле, так и за его пределами. У нас крепкие отношения, он особенный тренер и особенный человек, на которого я действительно равняюсь.

Я знаю, что могу принести команде и готов выложиться по полной. Убежден, что мы сможем остаться в премьер-лиге", — цитирует пресс-служба клуба Айю.

«Ноттингем Форест» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 20 матчах.

Андре Айю
Футбол
ФК Ноттингем Форест
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