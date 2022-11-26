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Сегодня, 04:33

Пирло поддержал Роналду: «Для него важно найти правильный баланс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Андреа Пирло и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло поддержал нападающего Криштиану Роналду, с которым «Манчестер Юнайтед» расторг контракт. Ранее они вместе работали в «Ювентусе».

«Я очень хорошо ладил с Криштиану Роналду. Интересный персонаж, настоящий профессионал. Я думаю, что важно найти правильный баланс и проявить к нему понимание», — цитирует Football Italia Пирло.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду. За несколько дней до этого португалец дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Андреа Пирло
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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