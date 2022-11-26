Пирло поддержал Роналду: «Для него важно найти правильный баланс»

Сегодня, 04:33
Бывший игрок сборной Италии Андреа Пирло поддержал нападающего Криштиану Роналду, с которым «Манчестер Юнайтед» расторг контракт. Ранее они вместе работали в «Ювентусе».
«Я очень хорошо ладил с Криштиану Роналду. Интересный персонаж, настоящий профессионал. Я думаю, что важно найти правильный баланс и проявить к нему понимание», — цитирует Football Italia Пирло.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду. За несколько дней до этого португалец дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб.
Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования