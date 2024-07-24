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Андре Сантос: «В мое время Аршавин играл в «Арсенале» великолепно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантос рассказал об игре в одной команде с российским нападающим Андреем Аршавиным.

— В «Арсенале» вы играли с Аршавиным. Каким его запомнили?

— Лучший русский футболист для меня, — цитирует Sport24 Сантоса. — А еще и замечательный парень и мой хороший друг. Рассказывал мне про Россию, про Москву.

— Адебайор, как и Галлас, называл Аршавина немного ленивым. Это так?

— В мое время Аршавин играл в «Арсенале» великолепно.

В этом месяце 41-летний бразилец сыграл за «Сокол» (Сельцо) в матче чемпионата Брянской области против «Авангарда» (3:0).

Андре Сантос. В «Соколе» рассказали, как экс-игрок сборной Бразилии Сантос сыграл за клуб в чемпионате Брянской области

Источник: Sport24
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Андре Сантос
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