Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 05:24

Федоров: «Отношение к молодым игрокам в Европе и в России отличается»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной Узбекистана Андрей Федоров оценил дебют узбекского защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

«Отношение к молодым игрокам в Европе и в России отличается. Российские тренеры обычно боятся рисковать и неохотно привлекают к играм за основной состав молодых футболистов, за рубежом это делается иначе.

Сразу скажу — я не следил за ним в чемпионате Узбекистана и нигде в других лигах. Но я видел его игру на Кубке Азии в Ташкенте в 2023 году, специально летал в Узбекистан для этого. Тогда мне звонили многие тренеры из России и интересовались моим мнением об игре Хусанова. Тогда я честно отвечал им, что я не в курсе. Поэтому решил слетать и посмотреть на его игру вживую. И я знаю, что еще в 2023 году им интересовались неплохие клубы. Не скажу, что это были команды прямо из топ-5 лиг, но меня точно спрашивали о нем тренеры из РПЛ. Конкретного интереса из России не было, у меня просто спрашивали мое мнение о нем и о других игроках», — цитирует Metaratings.ru Федорова.

В своем дебютном матче за манчестерский клуб против «Челси» в 23-м туре АПЛ (3:1) Хусанов допустил ошибку в моменте с первым голом соперника.

Источник: Metaratings.ru
1
Футбол
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
Читайте также
Унизил уровень РПЛ, назвал «Спартак» клубом для интриг. Что Александр Кокорин сказал в интервью Смолову
Спасатели нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе в Приамурье
Эксперт объяснил отсутствие длинных выходных в феврале и марте
В Индии в давке на религиозном фестивале погибли минимум 15 человек
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Кокорин оскорбил РПЛ в интервью Смолову
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя