Федоров: «Отношение к молодым игрокам в Европе и в России отличается»

Бывший защитник сборной Узбекистана Андрей Федоров оценил дебют узбекского защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

«Отношение к молодым игрокам в Европе и в России отличается. Российские тренеры обычно боятся рисковать и неохотно привлекают к играм за основной состав молодых футболистов, за рубежом это делается иначе.

Сразу скажу — я не следил за ним в чемпионате Узбекистана и нигде в других лигах. Но я видел его игру на Кубке Азии в Ташкенте в 2023 году, специально летал в Узбекистан для этого. Тогда мне звонили многие тренеры из России и интересовались моим мнением об игре Хусанова. Тогда я честно отвечал им, что я не в курсе. Поэтому решил слетать и посмотреть на его игру вживую. И я знаю, что еще в 2023 году им интересовались неплохие клубы. Не скажу, что это были команды прямо из топ-5 лиг, но меня точно спрашивали о нем тренеры из РПЛ. Конкретного интереса из России не было, у меня просто спрашивали мое мнение о нем и о других игроках», — цитирует Metaratings.ru Федорова.

В своем дебютном матче за манчестерский клуб против «Челси» в 23-м туре АПЛ (3:1) Хусанов допустил ошибку в моменте с первым голом соперника.