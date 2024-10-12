Сегодня, 09:15
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» оценил нынешних игроков манкунианцев.
— Кого бы вы могли выделить в положительном ключе из нынешнего состава «Юнайтед»?
— Честно говоря, немногих. Конечно же, это Бруну Фернандеш, еще третий номер, защитник (Нуссаир Мазрауи. — Прим. «СЭ»). А так, честно сказать, больше никого назвать не могу.
— Даже из летних новичков кроме Мазрауи выделить никого не можете?
— По ним пока сказать что-то сложно. В конце сезона уже можно будет, а пока — проблематично.
Мазрауи перешел в «МЮ» летом 2024 года из «Баварии». В текущем сезоне защитник провел 10 матчей и отметился результативной передачей.
Полностью интервью Андрея Канчельскиса читайте на сайте «СЭ».
(Денис Сафронов)