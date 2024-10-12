Канчельскис — об игроках «МЮ»: «Можно выделить Бруну, Мазрауи. Больше никого назвать не могу»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» оценил нынешних игроков манкунианцев.

— Кого бы вы могли выделить в положительном ключе из нынешнего состава «Юнайтед»?

— Честно говоря, немногих. Конечно же, это Бруну Фернандеш, еще третий номер, защитник (Нуссаир Мазрауи. — Прим. «СЭ»). А так, честно сказать, больше никого назвать не могу.

— Даже из летних новичков кроме Мазрауи выделить никого не можете?

— По ним пока сказать что-то сложно. В конце сезона уже можно будет, а пока — проблематично.

Мазрауи перешел в «МЮ» летом 2024 года из «Баварии». В текущем сезоне защитник провел 10 матчей и отметился результативной передачей.

Полностью интервью Андрея Канчельскиса читайте на сайте «СЭ».

(Денис Сафронов)