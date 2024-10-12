Канчельскис назвал Тухеля лучшей кандидатурой на пост главного тренера «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» оценил главных кандидатов на смену главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят видеть на этом посту Томаса Тухеля. Также рассматриваются кандидатуры бывшего главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта и Руда ван Нистелроя, который входит в штаб тен Хага.

«Думаю, что на данный момент Тухель — более подходящий вариант. Хотя Саутгейт тоже хороший тренер, я отношусь к нему с уважением. Но он работал в сборной, а тренер сборной и клуба — это совершенно разные вещи. Поэтому на сегодняшний день Тухель — лучшая кандидатура, которую я вижу», — сказал Канчельскис «СЭ».

Тухель по окончании сезона-2023/24 покинул «Баварию» и на данный момент остается без работы. Ранее он тренировал «Челси», «ПСЖ», «Боруссию» и другие команды.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне манкунианцы располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 8 очков за 7 матчей.

Полностью интервью Андрея Канчельскиса читайте на сайте «СЭ».

(Денис Сафронов)