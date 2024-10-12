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Канчельскис — об «МЮ» в этом сезоне: «Ужасно он выглядит. Это клоунада, просто смешно»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» прокомментировал игру клуба в нынешнем сезоне.

— В этом сезоне, да и вообще в последнее время, «Манчестер Юнайтед» выглядит крайне неважно. Согласны с этим?

— Ужасно, ужасно он выглядит, с этим сложно не согласиться. Я не понимаю, куда смотрят руководители клуба. Надо было еще в прошлом году тренера поменять, и все.

— По набранным очкам на старте чемпионата (8 очков в первых семи турах АПЛ) это худший сезон для «МЮ».

— Вроде бы в мою бытность был самый худший старт (имеется в виду сезон-1992/93. — Прим. «СЭ»). Но неважно, как начали, важно, как закончили, а мы в тот раз выиграли чемпионат Англии. Помню, нас Фергюсон возил в гольф поиграть и отдохнуть, чтобы отвлечься.

— Сейчас в команде такого не видно?

— Понимаете, времена меняются. Я уже говорил, что тен Хаг никого не допускает даже на тренировки и на базу, будто прячется. А чего он прячется? Команда на 14-м месте, а он все прячется. Он что, сумасшедший, я не понимаю? Это клоунада, просто смешно.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. После 7 туров команда с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Полностью интервью Андрея Канчельскиса читайте на сайте «СЭ».

(Денис Сафронов)

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг

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