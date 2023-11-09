Канчельскис — об Аршавине в Лондоне: «В Манчестере меня узнают все, в Ливерпуле тоже»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что экс-игрока «Арсенала» Андрея Аршавина в Лондоне узнали только полицейские.

«В Манчестере меня узнают все, в Ливерпуле тоже! Проблем нет. Причем здесь узнают или нет. Самое главное, что есть люди, которые любят, уважают», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис с 1991 по 1995 год выступал за «МЮ», вместе с которым стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Также он играл в Англии за «Эвертон» (1995-1997), «Манчестер Сити» (2001) и «Саутгемптон» (2002-2003). В общей сложности Канчельскис провел в АПЛ 186 игр, в которых отметился 48 голами.