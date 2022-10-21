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Канчельскис: «Перевод Роналду в молодежную команду «Манчестер Юнайтед» — сильный удар по его имиджу»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что Криштиану Роналду будет тренироваться с молодежной командой «красных дьяволов» (игроки не старше 21 года).

Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября. После этой игры португалец был отстранен от тренировок с основой.

«Роналду уже не в первый раз уходит в раздевалку из-за того, что не вышел на поле. Криштиану считает, что это нормально, что он звезда, но на самом деле он уже свое отыграл. Поступок Криштиану — это неуважение к тренеру и команде. Перевод в молодежку клуба для Роналду уже наказание. Все-таки он великий игрок, до сих пор один из ведущих футболистов сборной. В Англии бывают наказания такого плана, я сам попадал под такие санкции. Думаю, что это сильный удар по его имиджу», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Как ранее стало известно, Роналду не был включен в заявку на этот матч.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-perevod-ronaldu-v-molodezhnuyu-komandu-manchester-yunayted-silnyy-udar-po-ego-imidzhu-1391290/
Андрей Канчельскис
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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