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Сегодня, 13:40

Канчельскис пожелал удачи Амориму в «МЮ»: «Дай бог, чтобы у него получилось как у Роналду в свое время»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» назначение Рубена Аморима на пост главного тренера манкунианцев.

«Только время покажет, насколько это назначение правильное. Как я уже говорил, дай Бог, чтобы у него получилось, как у Роналду в свое время, — пришел и завоевал кучу трофеев. Будем только надеяться, что у него это получится», — сказал Канчельскис «СЭ».

Рубен Аморим возглавит &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Что надо знать о новом тренере «МЮ». Аморим получал респект от Криштиану и круто развивает игроков

После девяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в АПЛ.

Аморим возглавлял «Спортинг» с 2020 года, под его руководством команда выиграла два чемпионата Португалии, два Кубка лиги и один Суперкубок страны.

Денис Сафронов

Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим

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