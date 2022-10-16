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Канчельскис: «Хотелось бы поработать в «Манчестер Юнайтед». Все бывает»

Канчельскис признался, что хотел бы поработать в «Манчестер Юнайтед»
Андрей Канчельскис.
Фото Татьяна Дорогутина

Бывший игрок «Манчтестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ», мечтает ли он поработать в структуре английского клуба.

— Как обстоят дела с вашей тренерской работой?

— Не хочу бежать впереди паровоза. Давайте дождемся финального результата. Что гадать. Общаемся со многими, смотрим, ездим. Пока все нормально. Правда, устал ездить. Но работа прежде всего! Поработать в «Манчестер Юнайтед»? Всем было бы интересно. Но это задача из разряда нереальных. Какой-то шанс можно было бы рассматривать, если бы руководителями клуба были ирландцы. Сейчас «Манчестер Юнайтед» — кормушка для американцев. Вы сами видели, какие они делают вложения, предложения: Моуринью, ван Гал, Роналду пригласили. Зато хорошая прибыль, реклама.

— Пока это скорее мечта?

—  Это сложно и тяжело, конечно. Мечта есть всегда. Естественно, хотелось бы поработать в структуре клуба. Все бывает в жизни. Надо сначала здесь где-то плотно поработать, а потом о думать другом.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
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