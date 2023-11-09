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Сегодня, 10:22

Канчельскис: «Если захочу, с удовольствием встречусь с Фергюсоном»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» рассказал о возможном визите на базу клуба.

«Я приеду не к Тен Хагу, а буду приезжать к Фергюсону. Звал ли он в последнее время? Да нет, в данной ситуации, которая сейчас происходит... Захочу приеду, не захочу, не приеду. Проблем нет: взял билеты, полетел в Лондон. В Манчестер заеду, в Ливерпуль. Пока я в Казахстане. Если захочу, с удовольствием встречусь с Фергюсоном. Надо вести ему черную икру! Он же ее любит ха-ха», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Канчельскис заявлял о желании посетить базу «Манчестер Юнайтед».

Канчельскис с 1991 по 1995 год выступал за «МЮ», вместе с которым стал двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Также он играл в Англии за «Эвертон» (1995-1997), «Манчестер Сити» (2001) и «Саутгемптон» (2002-2003). В общей сложности Канчельскис провел в АПЛ 186 игр, в которых отметился 48 голами.

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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