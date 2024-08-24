Канчельскис раскритиковал Онану в «Манчестер Юнайтед»: «Вратарь должен быть надежным, а это что?»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» сравнил вратаря манкунианцев Андре Онану с экс-голкипером «красных дьяволов» Давидом де Хеа.

«Взяли авантюриста, видимо, им такие нравятся. Вратарь должен быть надежным, а это что? Удивлен тому, как можно не найти голкипера в таком клубе. Давид был намного лучше, столько раз он выручал «Манчестер Юнайтед» в свое время», — сказал Канчельскис «СЭ».

Де Хеа ушел из «Манчестер Юнайтед» в 2023 году в связи с истечением срока контракта. Вратарь выступал за манкунианцев с 2011 года и провел за клуб 545 матчей. После его ухода, летом того же года, «красные дьяволы» подписали голкипера Андре Онану. За этот период камерунец успел провести 53 игры во всех турнирах.

Александр Абустин