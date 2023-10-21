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Сегодня, 18:26

Канчельскис — о смерти Чарльтона: «Он был очень приятым человеком, мы с ним общались»

Константин Белов
Корреспондент
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался об уходе из жизни легенды клуба Бобби Чарльтона. Чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» 1966 года Чарльтон умер в возрасте 86 лет.

«Мы с ним часто пересекались на «Олд Траффорд». Он часто заходил в раздевалку, мы с ним общались. Очень приятным человеком был. Много воспоминаний вместе с ним и «Манчестером» связано у меня. Очень жалко, что он умер. Выражаю соболезнования всем родным и близким Бобби Чарльтона», — сказал Канчельскис «СЭ».

Чарльтон — воспитанник академии «МЮ». За 17 лет в составе клуба он провел 758 матчей и забил 249 голов, выиграл Кубок Европы, три чемпионата Англии и Кубок страны.
За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 матчей и забил 49 голов, а также выиграл чемпионат мира-1966.

Андрей Канчельскис
Бобби Чарльтон
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Чемпион мира 1966 года Бобби Чарльтон ушел из жизни в возрасте 86 лет