Канчельскис — о смерти Чарльтона: «Он был очень приятым человеком, мы с ним общались»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался об уходе из жизни легенды клуба Бобби Чарльтона. Чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель «Золотого мяча» 1966 года Чарльтон умер в возрасте 86 лет.

«Мы с ним часто пересекались на «Олд Траффорд». Он часто заходил в раздевалку, мы с ним общались. Очень приятным человеком был. Много воспоминаний вместе с ним и «Манчестером» связано у меня. Очень жалко, что он умер. Выражаю соболезнования всем родным и близким Бобби Чарльтона», — сказал Канчельскис «СЭ».

Чарльтон — воспитанник академии «МЮ». За 17 лет в составе клуба он провел 758 матчей и забил 249 голов, выиграл Кубок Европы, три чемпионата Англии и Кубок страны.

За сборную Англии Чарльтон сыграл 106 матчей и забил 49 голов, а также выиграл чемпионат мира-1966.