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Постекоглу — о победе над «Брентфордом»: «Тоттенхэм» должен был выиграть с большим счетом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу оценил игру команды в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (3:1).

«Это была хорошая победа и отличная игра. Мы должны были выиграть с большим счетом, но все равно справились с задачей. Доминик Соланке отработал на все сто. Я заменил его в концовке, так как он все еще возвращается к игровой форме. Все нападающие любят голы, так что для него это был отличный момент, особенно дома», — приводит слова Постекоглу ВВС.

«Тоттенхэм» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 10-е место в таблице АПЛ. 29 сентября команда на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».

ФК Брентфорд
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу

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