Постекоглу — о победе над «Эвертоном»: «Игра была отличной»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал победу над «Эвертоном» (4:0) во 2-м туре АПЛ.

«Да, игра была отличной. Я сказал после матча, что считаю выступление на прошлой неделе тоже отличным, но вы должны превратить такое доминирующее выступление в результат. Сегодня нам это удалось, мы постоянно шли вперед и выглядели очень угрожающе. Мы создали много моментов», — приводит слова Постекоглу пресс-служба клуба.

«Тоттенхэм» набрал 4 очка и занимает четвертое место в чемпионате Англии. В следующем туре лондонская команда встретится с «Ньюкаслом» 1 сентября.