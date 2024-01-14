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Сегодня, 09:50

Постекоглу — о возможной победе в АПЛ: «Пока есть шансы, зачем что-то исключать»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу оценил шансы его команды на чемпионство в АПЛ-2023/24.

«Я всегда говорю, что пока есть шансы, зачем что-то исключать. У нас был крайне сложный период, но мы держимся, — приводит слова тренера BBC. — Было четыре матча, в которых не удалось добиться результата, но мы выправились. Мы по-прежнему в гонке. На протяжении большей части сезона мы показывали стабильную игру, но это не будет иметь значения, если вторую половину чемпионата мы не проведем сильнее, чем первую. Мы должны это сделать».

На данный момент «Тоттенхэм» с 39 очками в 20 играх занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 6 баллов.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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