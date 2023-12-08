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Сегодня, 15:58

Постекоглу: «Тоттенхэм» сейчас играет в хороший футбол, но результата нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что его интересуют только победы, а не качество игры команды.

«Речь идет о том, чтобы выигрывать матчи. Меня интересуют только победы. Вести 1:0 перед перерывом в матче с «Вест Хэмом» — это не самое лучшее. Хорошим было бы повести 4:0 и поставить точку, а когда этого не происходит, мы пропускаем голы, которых не должны были пропустить. У нас сейчас период, когда играем в так называемый хороший футбол, но результата нет», — приводит слова Постекоглу ВВС.

В матче 15-го тура АПЛ «Ттоттенхэм» проиграл «Вест Хэму» со счетом 1:2. Безвыигрышная серия команды насчитывает 5 матчей — 1 ничья и 4 поражения.

ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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