Постекоглу: «ВАР убивает футбол»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в матче 30-го тура АПЛ.

«ВАР убивает футбол. Это уже не та игра, что была раньше. Мы все сидели вчера [когда Джеймс Тарковски из «Эвертона» не был удален за грубую игру], и я гарантирую вам, что если бы Джарред Джиллетт был на ВАР вчера вечером, результат был бы другим.

Вы стоите здесь 12 минут. Это просто убивает игру, но никого это не волнует, они просто любят драму и споры, и я уверен, что будут 24 часа обсуждать момент, и это то, чего все хотят. Их на самом деле не интересует, что это убивает зрелищность.

Если судья видит момент, а потом его нужно пересматривать в течение шести минут, что в этом ясного и очевидного? Мы принимаем это и должны иметь в виду», — цитирует BBC Постекоглу.

«Челси» набрал 52 очка и поднялся на 4-е место. «Тоттенхэм» с 34 очками — на 14-й строчке.