Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

4 апреля, 01:46

Постекоглу: «ВАР убивает футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
Анге Постекоглу.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в матче 30-го тура АПЛ.

«ВАР убивает футбол. Это уже не та игра, что была раньше. Мы все сидели вчера [когда Джеймс Тарковски из «Эвертона» не был удален за грубую игру], и я гарантирую вам, что если бы Джарред Джиллетт был на ВАР вчера вечером, результат был бы другим.

Вы стоите здесь 12 минут. Это просто убивает игру, но никого это не волнует, они просто любят драму и споры, и я уверен, что будут 24 часа обсуждать момент, и это то, чего все хотят. Их на самом деле не интересует, что это убивает зрелищность.

Если судья видит момент, а потом его нужно пересматривать в течение шести минут, что в этом ясного и очевидного? Мы принимаем это и должны иметь в виду», — цитирует BBC Постекоглу.

«Челси» набрал 52 очка и поднялся на 4-е место. «Тоттенхэм» с 34 очками — на 14-й строчке.

6
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Анге Постекоглу
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя