Английская ассоциация арбитров уволила оскорбившего Клоппа судью

Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) сообщила об увольнении арбитра Дэвида Кута.

В ноябре 42-летний судья был отстранен от матчей АПЛ из-за скандального видео, где он в разговоре с друзьями назвал «Ливерпуль» дерьмом, а его бывшего тренера Юргена Клоппа — полным мудаком.

«После завершения тщательного расследования поведения Дэвида Кута его трудовая деятельность в PGMOL была прекращена сегодня с немедленным вступлением в силу. Действия Дэвида Кута были признаны серьезным нарушением положений его трудового договора, а его слова были признаны неприемлемыми. Поддержка Дэвида Кута все еще важна для нас, и мы по-прежнему заботимся о его благополучии», — говорится в заявлении PGMOL.

Отмечается, что Кут имеет право обжаловать данное решение.

После ситуации с критикой арбитром Клоппа издание The Sun опубликовало видеозапись, на котором Кут нюхает некий белый порошок. В связи с этим УЕФА начал еще одно дисциплинарное расследование в отношении британца.