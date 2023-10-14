Английский миллиардер Рэтклифф станет совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Глава транснациональной химической компании INEOS Джим Рэтклифф в ближайшее время станет совладельцем «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Mail.

По информации источника, 70-летний миллиардер купит 25 процентов акций клуба за 1,4-1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Ожидается, что это станет первым шагом на пути к полной смене владельца клуба.

14 октября стало известно, что шейх Джассим, который готов был сразу выкупить полный пакет акций «МЮ», вышел из переговоров с семьей Глейзеров, которые сейчас владеют клубом.