Английский защитник Годфри стал партнером Миранчука по «Аталанте»

Сегодня, 23:17
Защитник «Эвертона» Бен Годфри присоединился к «Аталанте», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Сумма трансфера 26-летнего игрока и сроки его контракта с командой из Бергамо не уточняются.
«Все в «Эвертоне» благодарят Бена за его игру за клуб и желают ему всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении команды.
Годфри выступал за «Эвертон» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными передачами.
За «Аталанту» с 2020-го выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.