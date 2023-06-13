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Сегодня, 09:48

Анри дал совет Холанну: «Ты бы забивал по 100 голов в неделю»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри дал совет нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну.

«Ты не делаешь ничего хуже, чем кто-либо другой. Но когда ты идешь спиной к воротам, и больше бы уходил вправо, ты бы забивал 100 голов в неделю», — приводит слова Анри Marca.

Вчера, 12 июня, Холанн признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.

22-летний норвежец провел 53 матча во всех турнирах, забил 52 гола и сделал 9 результативных передач.

Ранее Холанн был признан лучшим футболистом и лучшим молодым игроком сезона в АПЛ, а также стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Тьерри Анри
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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