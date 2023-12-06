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Сегодня, 12:48

Анри назвал Салиба из «Арсенала» лучшим защитником АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри назвал защитника «канониров» Вильяма Салиба лучшим в своем амплуа в АПЛ.

«Прямо сейчас я думаю, что Салиба — лучший. Его защита один в один, то, как он позволяет «Арсеналу» играть выше и защищает зону позади себя, не имеет равных. Я работал во Франции, когда он играл на правах аренды за «Марсель». Я был удивлен, что «Арсенал» не сохранил его, потому что он был лучше тех, кто оставался в команде. Но он ушел в аренду, вернулся и показал всем, что это была ошибка. Теперь он лучший защитник в лиге», — приводит слова Анри The Mirror.

22-летний француз выступает за «Арсенал» с 2019 года. В текущем сезоне он провел за лондонцев 21 матч, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салиба в 70 миллионов евро.

Тьерри Анри
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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