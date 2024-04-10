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Сегодня, 16:07

Анри: «Фоден тащит «Манчестер Сити» на своих плечах»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о влиянии Фила Фодена на игру «Манчестер Сити». 9 апреля футболист отметился голом в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (3:3).

«Учитывая форму Эрлинга Холанна и травмы Кевина де Брейне, сейчас именно Фоден тащит «Манчестер Сити» на своих плечах. Он футболист мирового уровня», — цитирует Анри Football Tweet.

23-летний англичанин в этом сезоне отметился 22 голами и 10 результативными передачами во всех турнирах.

17 апреля «Манчестер Сити» проведет ответную игру с «Реалом». Начало — в 22.00 мск.

Тьерри Анри
ФК Манчестер Сити
Фил Фоден
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