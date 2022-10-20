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Сегодня, 03:24

Анри: «Тен Хаг в «МЮ» ради команды, а не ради Роналду»

Евгений Козинов
Корреспондент
Тьерри Анри.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оказался в сложной ситуации с нападающим Криштиану Роналду, так как игрок получает мало игрового времени.

В среду, 19 октября, в конце матча против «Тоттенхэма» (2:0) 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку до финального свистка, так как не вышел на поле.

«Это непросто, но тен Хаг в «МЮ» ради команды, а не ради Роналду. Криштиану — часть команды, поэтому нужно найти это решение. Иногда Эрику тен Хагу приходится играть без него, и из-за этого возникают сложности, так как люди говорят о нем. Роналду многого добился в футболе, и не так много людей могут достигли того же, что и он, но речь о том, что Криштиану делает сейчас, а не о том, что он делал раньше», — цитирует Manchester Evening News Анри.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг после игры сказал, что ситуацию с Роналду обсудят завтра, а экс-игрок сборной Англии Алан Ширер поддержал тренера команды.

Алан Ширер. Ширер поддержал тен Хага в ситуации с Роналду, ушедшим в раздевалку в конце игры с «Тоттенхэмом»

Криштиану Роналду
Тьерри Анри
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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