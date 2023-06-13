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Сегодня, 08:47

Анри рассказал, почему его не приглашают на тренерскую работу

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри рассказал, почему у него нет предложений о тренерской работе.

«Почему нет звонков? У меня нет никакого объяснения, кроме самого очевидного, но я надеюсь, что ошибаюсь. Если я задам вам вопрос сейчас, когда вы посмотрите на футбольное поле — на две команды — что вы увидите? Вы увидите разнообразие. Увидите людей разного происхождения, разных религий. Но когда камера направлена на скамейку запасных, что вы видите?! Там вы не увидите разнообразия, как бы вы его ни называли. Я бы посоветовал вам посчитать, сколько тренеров разных национальностей тренируют, например, в АПЛ», — приводит слова Анри Los Angeles Times.

Ранее 45-летний француз работал в сборной Бельгии, «Монако» и «Монреале».

Тьерри Анри
Футбол
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