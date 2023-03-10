Конте о Ришарлисоне: «Он не критиковал меня. Он сказал, что его сезон — дерьмо, и он прав»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте отреагировал на то, что нападающий команды Ришарлисон раскритиковал его после вылета из Лиги чемпионов.

«Прежде всего, я посмотрел интервью Ришарлисона. Он не критиковал меня. Он сказал, что его сезон — дерьмо, и он прав. Его сезон не очень хорош. У него были травмы, он играл в Лиге чемпионов, а затем поехал на чемпионат мира, после чего получил серьезную травму. Он не забил за нас ни одного гола.

Что касается остальной части интервью, я думаю, что он совершил ошибку. Когда вы говорите о «я», а не о «нас», вы проявляете эгоизм. Он допустил ошибку и извинился. В этом аспекте мы должны совершенствоваться. Мы должны быть в большей степени командой и проявлять больше позитива, особенно в негативные моменты", — приводит слова Конте Football.London.

«Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Милану» (0:1, 0:0).