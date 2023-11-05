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Сегодня, 21:30

Антони может покинуть «Манчестер Юнайтед» этой зимой

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони этой зимой может покинуть команду, Mirror.

По данным источника, руководство команды рассматривает продажу игрока или аренду. В «МЮ» недовольны игрой форварда в этом сезоне.

Сообщается, что клуб хочет включить его в сделку по покупке Габриела Барбозы из «Фламенго».

«Манчестер Юнайтед» с 18 очками идет шестым в АПЛ. «Фулхэм» (12 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «МЮ» на своем поле примет «Лутон Таун». Игра пройдет 11 ноября. «Фулхэм» на день позже в гостях сыграет с «Астон Виллой».

Антони Марсьяль
ФК Манчестер Юнайтед
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