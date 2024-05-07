Антони назвал тен Хага «лысым яйцеголовым» в переписке с партнерами по «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони оскорбил главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага в переписке с товарищами по команде. При этом скриншот диалога показали голландскому наставнику, сообщает аккаунт Brazil Football в социальных сетях.

В ближайшее время тен Хаг проведет беседу с футболистом. Не исключено, что Антони будет отстранен до конца нынешнего сезона.

В понедельник, 6 мая, «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Кристал Пэлас» (0:4) в 36-м туре чемпионата Англии. В настоящий момент «красные дьяволы» идут на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 54 очками в 35 матчах.