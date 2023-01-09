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Сегодня, 12:27

Антони попал в ДТП 31 декабря

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони попал в автомобильную аварию 31 декабря 2022 года, сообщает The Sun.

По информации источника, Антони разбил свой «БМВ» X6 рядом со своим домом. Бразилец не справился с управлением автомобиля на темной и влажной дороге. Отмечается, что, кроме него, в ДТП никто не участвовал. В крови Антони не выявили следов алкоголя.

Сообщается, что после ДТП игрок был в шоковом состоянии и пропустил матч с «Борнмутом» (3:0). Также после матча с «Эвертоном» (3:1) в Кубке Англии игрок заявил о пренесенном недавно шоке, но не уточнил, о чем идет речь.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/20979375/man-utd-antony-sports-car-crash-motorway/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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