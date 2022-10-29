Антони о финте в матче с «Шерифом»: «Мы известны благодаря своему искусству»

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал свой финт, который он сделал в матче Лиги Европы против «Шерифа» (3:0).
«Мы известны благодаря своему искусству. И я не перестану делать то, благодаря чему оказался здесь», — написал Антони в соцсетях.
Ранее экс-игрок «МЮ» Пол Скоулз раскритиковал финт Антони, назвав это клоунадой.
Антони присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года и провел за клуб 11 матчей и забил три мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования