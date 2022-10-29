Антони о финте в матче с «Шерифом»: «Мы известны благодаря своему искусству»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал свой финт, который он сделал в матче Лиги Европы против «Шерифа» (3:0).

«Мы известны благодаря своему искусству. И я не перестану делать то, благодаря чему оказался здесь», — написал Антони в соцсетях.

Ранее экс-игрок «МЮ» Пол Скоулз раскритиковал финт Антони, назвав это клоунадой.

Антони присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2022 года и провел за клуб 11 матчей и забил три мяча.