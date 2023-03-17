Конте: «Безусловно, клуб хочет сохранить Кейна до конца его карьеры»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не уверен в будущем форварда Гарри Кейн в клубе.

«Безусловно, клуб хочет сохранить Кейна до конца его карьеры. Но вы же знаете футбол, иногда он непредсказуем — не в моей компетенции принимать решение. Это решение для клуба и для Гарри», — приводит слова Конте Goal.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» интересуются 29-летним игроков.

В нынешнем сезоне Кейн провел 38 матчей за команду во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 4 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.