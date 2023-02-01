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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте перенесет операцию по удалению желчного пузыря.
Как сообщает пресс-служба клуба, 53-летнему специалисту недавно стало плохо из-за сильных болей в животе. Врачи поставили ему диагноз холецистит (воспаление желчного пузыря). Сегодня Конте будет сделана операция по удалению желчного пузыря.
Он вернется в клуб после периода восстановления.
Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. Контракт рассчитан до лета 2023. «Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 21 матче.
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Основные источники исследования