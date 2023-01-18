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Сегодня, 08:11

Конте: «В Англии есть плохая тенденция, что говорить и объяснять все должен только тренер»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что руководители клубов АПЛ должны чаще общаться со СМИ.

«В Англии есть плохая тенденция, что говорить и объяснять все должен только тренер. Я никогда не видел, чтобы руководитель клуба или спортивный директор в Англии приходил сюда, чтобы объяснить стратегию и видение клуба. В Италии, например, перед каждой игрой есть человек из клуба, который должен выходить к СМИ и отвечать на все вопросы», — приводит слова Конте Goal.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка в 19 матчах.

Источник: Goal
Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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