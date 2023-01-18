Конте: «В Англии есть плохая тенденция, что говорить и объяснять все должен только тренер»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что руководители клубов АПЛ должны чаще общаться со СМИ.

«В Англии есть плохая тенденция, что говорить и объяснять все должен только тренер. Я никогда не видел, чтобы руководитель клуба или спортивный директор в Англии приходил сюда, чтобы объяснить стратегию и видение клуба. В Италии, например, перед каждой игрой есть человек из клуба, который должен выходить к СМИ и отвечать на все вопросы», — приводит слова Конте Goal.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка в 19 матчах.