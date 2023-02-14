Конте: «В Англии и Италии на вас оказывается разное давление»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сравнил работу в чемпионате Англии и Италии.

«Я думаю, что в Англии и Италии на вас оказывается разное давление. В Италии вы говорите о футболе с понедельника до воскресенья. Ты начинаешь свой путь так и развиваешься, привыкая к этому давлению. В Англии царит атмосфера, которая позволяет наслаждаться футболом, не ощущая чего-то подобного, потому что в этой стране это просто спорт, в то время как в Италии — это еще и война между командами и их фанатами», — приводит слова Конте Sky Sports.

До «Тоттенхэма» Конте работал в «Интере», «Челси», сборной Италии и «Ювентусе».

На данный момент его команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 23 матча.

В Лиге чемпионов его команде предстоит сыграть в матче 1/8 финала ЛЧ против «Милана». Первый матч состоится сегодня, 14 февраля, начало — 23.00 мск. Вторая встреча пройдет 8 марта.