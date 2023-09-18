Антонио: «Салах не отказывался от перехода в Саудовскую Аравию. Он был готов к работе там»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио убежден, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах хотел продолжить карьеру в Саудовской Аравии, но английский клуб не позволил ему уйти.

«Он ни в коем случае не отказывался. Красные поставили его перед фактом: «Ты никуда не перейдешь». Он не стал спорить, не стал поднимать шум и позволил им делать то, что они хотели. Но я точно знаю, что он был готов к работе [в Саудовской Аравии]», — приводит Goal слова Антонио.

Также футболист считает, что Салах хотел покинуть «Ливерпуль», потому что он добился там всего, чего мог, а не ради финансовой выгоды.

«Что еще он может сделать в «Ливерпуле»? Он всего там добился. Саудовская Аравия — прекрасная возможность для него, он мусульманин, там ему было бы комфортно. Я так понимаю, у него есть контракт, который он выполнил», — добавил игрок «Вест Хэма».

Летом сообщалось, что Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии. Футболистом интересовался «Аль-Иттихад», который был готов предложить за его трансфер 200 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 31-летний Салах сыграл за «Ливерпуль» 5 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2025 года.