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Антонио: «Салах не отказывался от перехода в Саудовскую Аравию. Он был готов к работе там»

Алина Савинова
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио убежден, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах хотел продолжить карьеру в Саудовской Аравии, но английский клуб не позволил ему уйти.

«Он ни в коем случае не отказывался. Красные поставили его перед фактом: «Ты никуда не перейдешь». Он не стал спорить, не стал поднимать шум и позволил им делать то, что они хотели. Но я точно знаю, что он был готов к работе [в Саудовской Аравии]», — приводит Goal слова Антонио.

Также футболист считает, что Салах хотел покинуть «Ливерпуль», потому что он добился там всего, чего мог, а не ради финансовой выгоды.

«Что еще он может сделать в «Ливерпуле»? Он всего там добился. Саудовская Аравия — прекрасная возможность для него, он мусульманин, там ему было бы комфортно. Я так понимаю, у него есть контракт, который он выполнил», — добавил игрок «Вест Хэма».

Летом сообщалось, что Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии. Футболистом интересовался «Аль-Иттихад», который был готов предложить за его трансфер 200 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 31-летний Салах сыграл за «Ливерпуль» 5 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/michail-antonio-says-salah-wanted-to-make-big-money-saudi-move-in-the-summer/blt11bfb406a4b7a736
Майкл Антонио
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
11
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
12
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
Результаты / календарь
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38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 1 : 0
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 0 : 0
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 0 : 1
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
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