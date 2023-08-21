Гринвуд: «Лучшим решением будет играть там, где я не буду отвлекать «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд прокомментировал совместное с клубом решение о его уходе.

Ранее «МЮ» опубликовал заявление, в котором анонсировал уход 21-летнего англичанина.

Гринвуд рассказал о своей невиновности, при этом признал, что совершал ошибки в отношениях.

«Сегодняшнее решение было принято в результате нашей с «Манчестер Юнайтед» совместной работы.

Лучшим решением для всех нас является продолжение моей футбольной карьеры за пределами «Олд Траффорд», там, где мое присутствие не будет отвлекать клуб", — цитирует игрока ESPN.

В последний раз 21-летний футболист выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении Гринвуда.

В июле у форварда и девушки Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.