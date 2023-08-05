АПЛ хочет, чтобы ФИФА перенесла дедлайн трансферов для клубов Саудовской Аравии

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Клубы АПЛ попросят ФИФА, чтобы она перенесла крайний срок трансферного окна для клубов из Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail. Клубы хотят предотвратить уход игроков до закрытия окна в Англии.
Отмечается, что дедлайн на переходы игроков в Саудовской Аравии наступит 7 сентября, через шесть дней после закрытия окна в европейских лигах.
Впрочем, по просьбе Федерации футбола Саудовской Аравии, дедлайн для местных клубов был продлен до 20 сентября, что вызвало негодования в первую очередь представителей команд АПЛ.
Сообщается, что этим летом изменения вряд ли внесут, ввиду слишком позднего обращения. Но ожидается, что вопрос будет поднят в следующем месяце, когда состоится первое собрание акционеров клубов АПЛ.
Ранее ситуацию с разницей в дедлайнах раскритиковал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.