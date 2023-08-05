АПЛ хочет, чтобы ФИФА перенесла дедлайн трансферов для клубов Саудовской Аравии

Клубы АПЛ попросят ФИФА, чтобы она перенесла крайний срок трансферного окна для клубов из Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail. Клубы хотят предотвратить уход игроков до закрытия окна в Англии.

Отмечается, что дедлайн на переходы игроков в Саудовской Аравии наступит 7 сентября, через шесть дней после закрытия окна в европейских лигах.

Впрочем, по просьбе Федерации футбола Саудовской Аравии, дедлайн для местных клубов был продлен до 20 сентября, что вызвало негодования в первую очередь представителей команд АПЛ.

Сообщается, что этим летом изменения вряд ли внесут, ввиду слишком позднего обращения. Но ожидается, что вопрос будет поднят в следующем месяце, когда состоится первое собрание акционеров клубов АПЛ.

Ранее ситуацию с разницей в дедлайнах раскритиковал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.