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Сегодня, 16:30

АПЛ: как смотреть премьер-лигу Англии по футболу в России

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Российские каналы не транслируют матчи Английской премьер-лиги.
Фото Reuters
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Российские каналы не транслируют матчи Английской премьер-лиги.

В марте 2022 года руководство АПЛ объявило о прекращении трансляции матчей в России, в одностороннем порядке разорва отношения с Оkko. Онлайн-сервис владел правами на показ АПЛ на территории Российской Федерации с 2019 года. В основании этой позиции лежали исключительно политические мотивы, говорилось в заявлении лиги. Таким образом, АПЛ нарушила условия действующего договора с компанией о трансляции матчей: компания Okko, со своей стороны, выполнила все условия контракта.

С лета 2022 года (и, соответственно, сезона 2022/2023) права на показ игр чемпионата Англии. должны были вернуться «Газпром-Медиа», куда входит «Матч ТВ». Телеканал подписал шестилетний контракт на показ АПЛ еще летом 2021 года. Однако из-за политической ситуации мира все проекты попали холдинга под санкции.

Таким образом, возвращение английского футбола на «Матч ТВ» не состоялось. В июле 2022 года руководство федерального телеканало сообщило, что не сможет транслировать матчи чемпионата Англии 2022/2023. Спустя год ситуация с показом АПЛ не поменялась — на российских телеканалах официальных трансляций игр по-прежнему нет.

Официальный показ турнира осуществляют компании Sky Sports, Setanta и ряд других зарубежных вещателей. Российские зрители могут смотреть игры с помощью IPTV. Также россияне могут увидеть матчи чемпионата и Кубка Англии в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» или на сайтах букмекерских контор. «СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции топ-матчей английского футбола. Ключевые события и результаты всех игр доступы в матче-центре «СЭ».

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

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