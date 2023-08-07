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Сегодня, 09:20

АПЛ: матчи недели клубов чемпионата Англии

11 августа матч «Бернли» и «Манчестер Сити» откроет сезон-2023/24 АПЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото AFP
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11 августа стартует новый сезон-2023/24 чемпионата Англии по футболу. «СЭ» публикует расписание с датами матчей АПЛ следующей игровой недели с 7 по 14 августа. Время начала — московское.

Расписание матчей АПЛ с 7 по 14 августа

11 августа. 22.00. «Бернли» — «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция

12 августа. 14.30. «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция

12 августа. 17.00. «Борнмут» — «Вест Хэм». Онлайн-трансляция

12 августа. 17.00. «Брайтон» — «Лутон Таун». Онлайн-трансляция

12 августа. 17.00. «Эвертон» — «Фулхэм». Онлайн-трансляция

12 августа. 17.00. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция

12 августа. 19.30. «Ньюкасл» — «Астон Вилла». Онлайн-трансляция

13 августа. 16.00. «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция

13 августа. 18.30. «Челси» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

14 августа. 22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Онлайн-трансляция

Действующий чемпион АПЛ — «Манчестер Сити», вице-чемпионом сезона-2023/24 стал «Арсенал».

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
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