АПЛ начинает использовать новую систему определения офсайда

Как сегодня сообщил сайт английской премьер-лиги, 12 апреля в матчах чемпионата Англии будет впервые применена технология полуавтоматического определения офсайда (САОТ).

Решено начать ее использовать уже в этом сезоне — после тестирования в кубковых играх. Она поможет точнее и быстрее принимать решения в офсайдных ситуациях.

В отличие от УЕФА и ФИФА, которые на своих крупных турнирах, применяли мячи с датчиками, англичане обойдутся без них. На каждом из стадионов, где проходят матчи АПЛ, будут установлены до 30 камер, некоторые из которых станут передавать изображение со скоростью 100 кадров в секунду.

Сейчас при использовании обычных виртуальных офсайдных линий (ВОЛ) видеоассистенты работают совместно с реплей-операторами, чтобы вручную определить момент паса (момент касания мяча), а затем с помощью разных ракурсов находят соответствующие точки на частях тела, головы или ноги защитника и нападающего. Потом «рисуются» линии и принимается решение о положении «вне игры».

САОТ сама предлагает момент паса и автоматически создает офсайдные линии, позволяя значительно экономить время. Определение офсайда не может быть полностью автоматическим, так как все равно требуется, чтобы видеоассистенты оценили и подтвердили корректность выбора момента касания мяча, игроков и частей их тел (голов или ног), а также правильность итогового результата. Кроме того, нужно понять, может ли решение быть фактическим или требуется участие судьи для его собственной оценки случившегося на поле.

Только после этого САОТ создаст «мультфильм» с итоговым расположением игроков и выводом, он будет показан болельщикам на стадионе и телезрителям.